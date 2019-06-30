Синоптики рассказали, какой будет погода в июле-2019
• 07:42 • 30 июня 2019
Поделиться:
0
doc760h6lgcghziselw3n2
В начале месяца повышения температуры выше климатической нормы не ожидается
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»
В начале июля в центре России ожидается неустойчивая погода из-за череды волн тепла и холода, сменяющих друг друга. По этой причине повышения температуры выше климатической нормы не ожидается.
Жара в регионы европейской части России придет примерно в конце второй — начале третьей декады месяца, когда температурная аномалия может достигать трех–четырех градусов.
В целом в большинстве регионов центральной России лето ожидается теплее обычного, пишут «Метеовести».
Читайте также: Последний день июня порадует столичных жителей потеплением
09:1730 июня 2019
08:4730 июня 2019
08:3530 июня 2019
08:1230 июня 2019
08:0530 июня 2019
07:5730 июня 2019
07:4230 июня 2019
07:2930 июня 2019
07:1330 июня 2019
06:5930 июня 2019
06:4430 июня 2019
06:2930 июня 2019
06:1030 июня 2019
05:4530 июня 2019
04:5030 июня 2019
04:3230 июня 2019
04:1830 июня 2019
03:5630 июня 2019
03:3930 июня 2019
03:1130 июня 2019
02:5530 июня 2019
02:3030 июня 2019
01:4130 июня 2019
01:1730 июня 2019
00:5530 июня 2019
23:5629 июня 2019
23:1629 июня 2019
21:2029 июня 2019
20:4929 июня 2019
19:2229 июня 2019
18:3229 июня 2019
18:3029 июня 2019
18:2029 июня 2019
17:5829 июня 2019
17:5529 июня 2019
17:5529 июня 2019
15:1329 июня 2019
14:5729 июня 2019
14:4929 июня 2019
14:3629 июня 2019
13:3929 июня 2019
13:2829 июня 2019
13:1529 июня 2019
13:0129 июня 2019
12:5029 июня 2019
12:1829 июня 2019
11:5329 июня 2019
11:3329 июня 2019
10:5829 июня 2019
10:5029 июня 2019
10:4829 июня 2019
10:2829 июня 2019
10:2129 июня 2019
10:0529 июня 2019
09:4029 июня 2019
08:4129 июня 2019
08:2629 июня 2019
07:5929 июня 2019
07:4329 июня 2019
07:2229 июня 2019
04:5729 июня 2019
04:3929 июня 2019
03:3729 июня 2019
03:1729 июня 2019
02:3129 июня 2019
01:0929 июня 2019
23:3828 июня 2019
23:3028 июня 2019
23:1628 июня 2019
22:5728 июня 2019
22:3728 июня 2019
22:1728 июня 2019
22:1628 июня 2019
21:5328 июня 2019
21:3528 июня 2019
20:4328 июня 2019
19:4928 июня 2019
19:3928 июня 2019