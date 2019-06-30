Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые встретятся на границе двух Корей
Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын впервые в истории встретятся на военно-демаркационной линии на Корейском полуострове. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин по итогам прошедших в Сеуле переговоров с американским главой.
— Впервые за 66 лет после подписания соглашения о перемирии США и Северная Корея встречаются в Пханмунджоме, — сказал он.
— Я встречусь с Ким Чен Ыном, я с нетерпением этого жду, — сказал в свою очередь Трамп.
Встреча состоится в ближайшие часы перед завершением визита президента США в Южную Корею, передает РИА Новости.
Ранее Дональд Трамп заявлял о желании провести встречу с Ким Чен Ыном. До этого они уже встречались в Сингапуре и Ханое.
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