Повышение уровня воды ожидается в трех реках Иркутской области
В ближайшие часы прогнозируется повышение уровня воды в трех реках на территории Иркутской области. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщили в пресс-службе Главного управления регионального МЧС.
Так, уровень воды продолжит подниматься на реке Уда у населенного пункта Октябрьский до отметки 700-750 миллиметров при критической норме 570 сантиметров. На реке Оке у села Усть-Када вода поднимется до уровня 580-640 сантиметров при критической отметке 600 сантиметров. До отметки 740-780 сантиметров вода поднимется в реке Бирюса у поселка Шиткино, а в понедельник, 1 июля, уровень воды там понизится до 630-680 сантиметров.
Кроме того, уровень воды продолжит снижаться в реках Ия и Удэ.
Население просят принять меры предосторожности, зарядить телефоны и эвакуироваться в пункты временного размещения, говорится на сайте МЧС по региону.
Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей, в регионе введен режим ЧС. В результате бедствия погибли пять человек, двое пропали без вести. В ночь на воскресенье, 30 июня, в регион прибыл президент Владимир Путин.
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