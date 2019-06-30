Названы самые распространенные заболевания среди кошек в Москве
В числе наиболее распространенных среди домашних животных заболеваний — аллергии, дерматиты, мочекаменная болезнь, ожирение и отиты.
Чаще всего к ветеринарам обращаются владельцы кошек пород сфинкс, мейн-кун и бенгальская. Чаще всего у котов обнаруживают такие инфекции, как кальцивироз и панлейкопения.
Наиболее распространенная причина заболеваемости домашних животных в Москве — неправильное кормление. Об этом рассказали в столичном комитете ветеринарии.
В комитете отметили, что избежать заболеваемости животных можно благодаря правильному кормлению и содержанию. А для профилактики заразных болезней питомцев необходимо вовремя вакцинировать, передает РИА Новости.
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