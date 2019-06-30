Неизвестные напали на кинорежиссера в центре столицы

В центре Москвы неизвестные совершили нападение на режиссера Агнию Галданову. Об этом сама девушка сообщила на своей странице в социальной сети.

Инцидент произошел в ночь с 27 на 28 июня на улице Каретный ряд, дом 3, строение 7. По словам пострадавшей, к ней подошли двое мужчин с непристойным предложением. Получив отказ от девушки, злоумышленники нанесли ей несколько ударов кулаками в лицо.

— Ни один прохожий не заступился. Я выбежала на проезжую часть, спасаясь от них, но ни одна машина не остановилась. Просто объезжали. А они схватили меня за руку и поволокли обратно на тротуар, чтобы продолжить беспрепятственно бить, — пишет пострадавшая.

Соответствующую информацию «Вечерней Москве» подтвердили в пресс-службе столичного управления МВД России.

— В 0:30 28 июня гражданка стояла на дороге и разговаривала по телефону. Мимо шли двое неизвестных, с которыми у нее завязалась словесная перепалка, поле чего один из них ее ударил, — проинформировали в ведомстве.

Пострадавшая получила телесные повреждения, но не была госпитализирована. Известно, что Агния Галданова учится на режиссера в Школе документального кино и театра.

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