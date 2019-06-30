Названы три экзотические болезни, которые можно привезти из отпуска

Отправляясь на время отпуска в экзотические страны, стоит помнить, что вернуться можно не только с сувенирами и приятными впечатлениями, но и с уникальными болезнями.

В Южной Америке обитают песчаные блохи. Самки этого насекомого проникают под кожу и начинают откладывать яйца, в результате чего пораженный участок набухает и воспаляется.

При своевременном обращении к врачу инфекция не страшна для туристов: ранки просто вычищаются хирургически. Однако существует опасность не распознать инфекцию, так как в Европе это тропическое заболевание относится к числу забытых.

Из тропических стран, например, Таиланда, можно вернуться с лишним багажом: паразитом «угрицей кишечной». Раньше в Европе с угрицами сталкивались достаточно редко, однако популярность экзотического туризма позволила паразиту распространиться.

Сейчас паразит встречается не только в тропиках и субтропиках, но и в умеренном поясе, например, в Московской области. Дело осложняется тем, что заражение угрицами или стронгилоидоз достаточно сложно диагностировать.

Из жарких регионов Старого и Нового Света можно также привезти лейшманиоз. Эту болезнь вызывают простейшие одноклеточные паразиты, которых переносят москиты-флеботомусы, пишет РИА Новости.

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