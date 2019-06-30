Сотрудники ГИБДД спасли из огня трех человек с помощью троса и покрывала
При пожаре в жилом доме в Подольске сотрудники ГИБДД спасли трех пожилых людей с помощью буксировочного троса и покрывала, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Капитан полиции Борис Злыднев и лейтенант полиции Александр Соловьев заметили столб густого дыма на улице Быковской во время патрулирования. Инспекторы дорожно-патрульной службы ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск Московской области немедленно сообщили о происшествии, а затем направились к месту возгорания.
Оказавшись на месте, полицейские организовали эвакуацию жильцов. В окне первого этажа они заметили двух пожилых людей, которые не могли выбраться самостоятельно из-за решеток на окнах. Инспекторы совместно с подоспевшими на помощь сотрудниками патрульно-постовой службы прикрепили к служебному автомобилю буксировочный трос и вырвали решетку, а затем помогли людям выбраться.
Чтобы спасти пенсионерку, показавшуюся из окна второго этажа, пришлось использовать покрывало. Путь к выходу пожилой женщине был отрезан огнем, ей пришлось выпрыгнуть из окна на покрывало, растянутое полицейскими, благодаря чему она была спасена.
Возгорание было ликвидировано прибывшим на место пожарным расчетом. Спасенные граждане переданы экипажу скорой медицинской помощи.
— Благодаря оперативным и грамотным действиям Злыднева и Соловьева, проявленным в экстремальной ситуации, удалось избежать трагических последствий, — приводит слова Ирины Волк агентство «Москва».
Читайте также: Крупный пожар в центре Москвы потушен