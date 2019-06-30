Бывшая няня рассказала о «диких» детях Анджелины Джоли
Бывшая няня детей Анджелины Джоли и Брэда Питта назвала детей кинозвезд абсолютно «неконтролируемыми и дикими».
Женщина рассказала, что у детей нет режима и даже никаких правил и норм поведения. По словам няни, до развода на детей положительно влиял их отец Брэд Питт, однако теперь несовершеннолетние полностью предоставлены сами себе.
Гувернантка объяснила, что Джоли обращалась с детьми, как со взрослыми, и слишком многое им позволяла. Такая стратегия не увенчалась успехом. Дети ложатся спать поздно ночью, когда захотят, едят фастфуд на завтрак, смотрят фильмы для взрослых и нецензурно ругаются.
Кроме того, няня сообщила, что старшие дети, являясь несовершеннолетними, часто пьют вино. Джоли не только позволяет им это, но и сама не отказывается выпить с ними, пишут «Факты».
Напоминаем, что у Анджелины Джоли шестеро детей: 17-летний Мэддокс, 15-летний Пакс, 14-летняя Захара, 13-летняя Шайло и десятилетние двойняшки Нокс и Вивьен.
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