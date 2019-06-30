«Наглое упорство»: в Крыму прокомментировали заход эсминца США в Черное море
Заход эсминца ВМС США в Черное море является наглым упорством, направленным на создание напряженности между странами. Об этом заявил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
— Уже не удивляет наглое упорство США присутствовать в Черном море, что направлено на создание напряженности в международных отношениях, — сказал Гемпель.
По его мнению, действия США говорят о том, что страна не намерена «отказываться от агрессивных планов».
Он отметил, что российская армия и флот получили самое современное вооружение, превосходящее американское, что позволяет защитить границы и обеспечить мирную жизнь российских граждан, а Крым был и будет обеспечивать международную стабильность в черноморском регионе, передает РИА Новости.
Напомним, американский эсминец вошел в акваторию Черного моря для участия в военно-морских учениях Sea Breeze 2019.
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