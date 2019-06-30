Кристина Орбакайте прокомментировала слухи о конфликте с Пугачевой
Кристина Орбакайте опубликовала в своем Instagram скриншоты фейковых новостей о себе, возмутившись поведением желтой прессы.
— Решила новости посмотреть. Да уж, понятно, наша желтая пресса себя превосходит, — подписала публикацию звезда.
Орбакайте удивилась новостям о своем конфликте с матерью, Аллой Пугачевой. Некоторые СМИ написали, что именно Кристина была суррогатной матерью детей Пугачевой и Галкина. Кроме того, певица отметила новости про свою «операцию» и «неуважение к флагу».
Публикацию прокомментировали звездные коллеги певицы. Яна Рудковская спросила, удивляется ли еще подобному Орбакайте.
— У меня это с детства, — ответила Кристина.
Поддержал певицу и Игорь Николаев.
— Про нас на ровном месте такое пишут… Ну что, будем судиться или умиляться? — спросил в комментариях исполнитель.
Орбакайте ответила, что над такими «новостями» можно только смеяться.
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