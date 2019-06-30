Автодилер «Рольф» пообещал выполнить все обязательства перед клиентами
Все обязательства перед клиентами автодилера «Рольф» будут выполнены. Об этом в воскресенье, 30 июня, заявили в компании.
— Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией «Рольф» и будут выполняться впредь, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.
В компании заверили, что ведут бизнес открыто и честно, с соблюдением всех требований закона, а автодилер является финансово стабильной компанией.
Напомним, в отношении главы автодилера «Рольф» Сергея Петрова и ряда руководителей компании возбуждено уголовное дело о выводе за рубеж четырех миллиардов рублей. Сам Петров находится за границей и возвращаться в Россию не собирается.
Читайте также: Суд отправил члена совета директоров «Рольфа» под домашний арест