Сергей Собянин анонсировал благоустройство столичных набережных
• 14:45 • 30 июня 2019
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По словам главы города, в нынешнем году запланированы работы по благоустройству в районах Замоскворечье, ЗИЛ, Капотня, а также в Кожуховском затоне и на берегу реки Сходни
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»
Порядка 150 километров набережных в Москве планируется благоустроить в ближайшие годы. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, в нынешнем году запланированы работы по благоустройству в районах Замоскворечье, ЗИЛ, Капотня, а также в Кожуховском затоне и на берегу реки Сходни. Об этом глава города сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее Сергей Собянин сообщал о продолжении работы по интеграции МЦК в систему городского транспорта.
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