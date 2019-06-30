Возлюбленная Олега Яковлева так и не смирилась с утратой
• 15:06 • 30 июня 2019
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Олег Яковлев умер на 48-м году жизни 29 июня 2017 года в одной из больниц Москвы
Фото: Страница Олега Яковлева в Facebook
Александра Куцевол опубликовала в своем Instagram пост, посвященный смерти своего возлюбленного, экс-участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева.
Несмотря на то что с момента смерти музыканта прошло два года, Александра признается, что так и не смогла смириться с потерей.
— Не верю. Ты рядом, Олег. Знаю, чувствую, — пишет Куцевол.
Она также призывает подписчиков ценить и беречь дорогих людей. И признается, что все еще любит Олега и будет любить.
— Навсегда, — трогательно завершает свое послание Александра.
Напоминаем, что Олег Яковлев умер на 48-м году жизни 29 июня 2017 года в одной из больниц Москвы после борьбы с тяжелой болезнью.
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