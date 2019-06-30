Врачи рассказали, на каких продуктах нельзя экономить

Главный внештатный специалист Минздрава России, терапевт и профессор Оксана Драпкина рассказала, что правильное питание, вопреки распространенному мнению, вовсе не дорогое удовольствие, однако существуют продукты, на которых экономить нельзя.

— Рациональное питание экономит время и деньги, поскольку здоровые блюда не предполагают сложных рецептов, длительной термической обработки, — отмечает Драпкина.

Но существуют два продукта, которые необходимо включать в рацион даже в ситуации ограниченного бюджета. Этими продуктами являются мясо и рыба.

Мясо стоит употреблять в разумных количествах, достаточно двух раз в неделю. Если есть его чаще, возникнет повышенный риск развития колоректального рака. Такое же количество является оптимальным и для богатой жирными Омега-3 кислотами рыбы — два раза в неделю.

Специалист отмечает, что лучше отказаться от колбасы, сосисок, печени и прочих субпродуктов, а вот на важных для здоровья продуктах экономить не стоит.

Обязательно надо включать в рацион фрукты и овощи.

— Вполне достаточно капусты, морковки, свеклы и яблок, но есть их нужно каждый день. А вот молочные продукты к незаменимым не относятся, — приводит слова Драпкиной «Российская газета».

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