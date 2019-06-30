Эксперты заявили об опасности сна рядом со смартфонами
Медики рассказали, как именно вредит здоровью сон рядом с мобильными телефонами.
По заявлению специалистов, крайне вредной является привычка класть смартфон под подушку после проверки социальных сетей перед сном. Во время работы девайс нагревается. Находясь под подушкой, может даже загореться.
Подобные инциденты случались: на такие происшествия жаловались владельцы телефонов Samsung Galaxy Note 7. Однако на данный момент компания-производитель устранила эту проблему.
Кроме того, дисплеи смартфонов испускают синий свет, который ухудшает качество сна. Также, несмотря на отсутствие доказательств того, вызывают ли мобильные телефоны рак, многие ученые считают, что смартфоны имеют электромагнитное излучение, которое сравнимо с рентгеновским, пишет издание Nation News.
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