ВДВ России: На «Марсе» появится «Жилец»

Шесть образцов перспективных вооружений, военной техники и снаряжения отобраны для Воздушно-десантных войск по итогам работы форума «Армия-2019».

Экспертные комиссии от всех органов военного управления Минобороны России работали в рамках научно-деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2019», отбирая перспективные образцы для дальнейшего внедрения в войска.

Воздушно-десантные войска приняли активное участие как в научно-деловой программе, так и в динамическом и статическом показе вооружения, военной и специальной техники, а также выставке инновационных проектов. Были представлены перспективные проекты динамического тренажера «Кудесник», огневой интерактивный комплекс «Хамелеон-ВР», автономная робототехническая платформа «Марс», арктический комплекс «Жилец» с электрообогревом для действий в арктических районах, а также система инженерной разведки ледовых переправ с использованием ГЛОНАСС и РЛС.

Проблематика новых средств десантирования личного состава, техники и грузов, а также создания специального вертолета для десантно-штурмовых соединений нового типа обсуждалась на четырех круглых столах в рамках научно-деловой программы форума.

Как сообщили «Вечерней Москве» в группе информационного обеспечения ВДВ Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России, по итогам работы специалистов экспертной комиссии, в интересах Воздушно-десантных войск отобраны шесть образцов. Среди них — тренажеры «Кудесник» и «Хамелеон-ВР», универсальная парашютная платформа для десантирования оборудования и специальной техники грузоподъемностью от 300 до 500 килограмм, мобильный робототехнический комплекс МРК-28, беспроводная акустическая система активного шумоподавления и палатка каркасная ПКН-54.

Начальник научно-исследовательского отдела Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища (РГВВДКУ) имени генерала армии В.Ф. Маргелова, доктор технических наук гвардии полковник Василий Елистратов сообщил, что в дальнейшем продолжится работа по внедрению этих образцов в практику службы ВДВ.

Интерактивный динамический тренажер парашютиста-десантника «Кудесник» также был отмечен на «Армии-2019» дипломом второй степени в конкурсе инновационных разработок и занял третье место в конкурсе «Прорыв в будущее — 2019».

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