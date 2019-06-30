Читатели «ВМ» рассказали, почему нужно купить дачу

Вот и шеф-редактор еженедельника « Вечерки » Сергей Серков вдруг понял, что мечтает о даче, в чем и признался в публикации «Вернуть любовь к огурцам» (номер от 13–20 июня). В редакцию посыпались письма читателей, которые поддержали автора в его стремлении быть ближе к земле. Вот некоторые из них.

Елена Огнева, Одинцовский район:

— Очень тронула меня заметка Сергея Серкова «Вернуть любовь к огурцам». Я, правда, и другие его публикации читаю регулярно, а потому знаю, что у него хорошая крепкая семья: жена, две дочки. И именно поэтому хочу я Вам, Сергей, дать совет: покупайте дачу, обязательно покупайте! Не уверена, что Ваши дети сразу влюбятся в этот клочок земли, но со временем это непременно случится, вот увидите. А потом пройдет много лет, и Ваши дочери будут рассказывать своим детям, Вашим внукам, что вот эти сливы они когда-то сажали вместе со своим отцом, то есть с Вами, а штрифель, самая большая и старая всего-то 56 километров по Можайскому шоссе. Захотите посмотреть — приезжайте, встретим!

Андрей Чирков, Москва:

— Я дитя войны: отец погиб на фронте, мать трудилась на заводе и сдавала кровь, чтобы меня подкормить. В 1950-х годах матери дали садовый участок. Мы с энтузиазмом посадили там все что можно, но на глине росло плохо. Для удобрения делали компост из отходов. Навоз стоил дорого, и очередь за ним была на годы. Я грузил на ручную тележку два бельевых бака, лопатку и совок и ехал к пруду за пару километров. Там паслось стадо хилых колхозных коров.

Ловко лавируя между ними, я «разминировал» лужок от коровьих лепешек, наполнял ими оба бака, крепко привязывал к телеге добычу, состоящую из 70–80 килограммов ценного удобрения, впрягался в воз и тащил его к дому. Урожаи увеличились, благодаря чему я физически окреп. Потом был в моей жизни период, когда я так увлекся бегом, что даже получил прозвище «бешеный марафонец», но это отдельная тема. А я лучше расскажу вам о том, как вновь вспомнил про огурцы.

Мы построили загородный дом в дачном поселке. И мне захотелось снова заняться садом и огородом. Но ведь теперь это не модно, так что участок засеяли травой. Под огород мне удалось выбить четверть сотки у забора. Места для компостной ямы не нашлось, а про машину навоза, который теперь можно свободно купить, я даже не заикнулся… Но выход нашел! Мы живем рядом с Нескучным садом, где я совершаю утренние пробежки.

Там есть вольер, где детей учат кататься на лошадях. И тут я вспомнил свой «совковый» промысел, а заодно и подвиг Геракла, вычищавшего Авгиевы конюшни.

Поскольку теперь мы стали солидными людьми, сын — доцент, эксперт в телепередачах, я лауреат престижных литературных премий, приходилось выходить на промысел рано утром, когда люди еще спят. Я набирал ложкой в целлофановые пакеты 5–10 кг навоза. Никто, конечно, не догадывался об их содержимом...

При поездках на дачу я под разными предлогами уклоняюсь от поездки в авто, а еду с рюкзачком на общественном транспорте. Прибыв на дачу, сразу же закапываю ценное удобрение в свои грядки. Конспирация придает огородничеству недостающей романтики, а во время езды в электричке я могу спокойно заниматься литературным творчеством, для чего в машине условий нет.

По утрам я срываю со своих микроскопических экологически чистых грядок свежие овощи и зелень и ощущаю гордость за поданные к завтраку продукты своего производства. Как видите, огурцы все-таки настигли бегущего! Сергей, если вы еще не купили дачу, позвоните моему соседу. Если договоритесь и купите домик по соседству с нашим, с удовольствием буду передавать вам беговой и огуречный опыт.

Игорь Столяров, ученый-химик и дачник-любитель:

— Уважаемый Сергей! Вряд ли сейчас кому-то из горожан захочется надрываться на грядках, чтобы потом, хватаясь за поясницу, хвастаться урожаем огурцов или клубники...

Вам как творческому человеку, наверное, захотелось разнообразия и новых впечатлений. Что ж, садовый участок может это обеспечить. В саду вы сможете переключиться с сумасшедшего газетного ритма на более приятный и полезный. Сад не терпит суеты!

Во-вторых, в большом городе люди устают от многолюдья. На даче вы сами, а не внешние обстоятельства, выбираете чем и как заняться — это свобода! Среди садоводов и огородников ширится движение за естественное восстановление плодородия почвы, это сейчас мировая проблема. Сейчас есть довольно простые и недорогие способы, позволяющие из подмосковной почвы, истощенной безграмотным земледелием или изначально бесплодной, сделать плодородную, на которой можно вырастить что угодно — от роз и клубники до слив и яблонь. В последних книгах известного любителя-садовода Курдюмова подробно описаны приемы, позволяющие вырастить прекрасный сад без огромного количества химических удобрений, навоза и средств защиты растений. К тому же никто не заставляет вас замыкаться в пределах дачного участка: если вокруг есть на что посмотреть и где искупаться, то скука вам не грозит.

Например, у нас рядом с Монином есть Звездный городок, а в самом Монине — Музей авиации; рядом с историческим городом Лосино-Петровский на реке Воре сохранилась усадьба «чернокнижника» Брюса, сподвижника Петра I. Таких мест не так уж мало в Подмосковье. Так что милости просим в ряды дачников! Тем более, цены на участки и готовые дачи сейчас упали.

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Если вам есть что посоветовать юному дачнику, ждем ваших писем на nedelya@vm.ru или на почтовый адрес редакции: 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр. 2

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