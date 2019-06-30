Более 200 моделей новых легковушек представили в России с начала года
• 16:50 • 30 июня 2019
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Указанное количество машин презентовано от 48 различных брендов
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Исследование аналитического агентства «Автостат» показало, что с начала 2019 года в России было официально представлено 275 моделей новых легковых автомобилей.
Указанное количество машин презентовано от 48 различных брендов.
Как отмечают аналитики, по итогам пяти месяцев этого года две модели «Автоваза» занимают 8,3 и 7,4 процента рынка новых легковых автомобилей соответственно. В свою очередь, корейский автопром держит с третьей по пятую позицию, передает результаты исследования агентство городских новостей «Москва».
Отмечается, что 43 процента объема продаж с начала года пришлись на десять моделей, представленных шестью брендами.
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