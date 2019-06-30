Эксперты сообщили, что нужно знать о высоком давлении
Гипертонией (хроническим повышением кровяного давления) страдает треть всего населения планеты.
Медики объясняют, что при повышении давления идет нагрузка на сердце, которому приходится работать интенсивнее, чтобы качать кровь к стенкам артерий. Также страдают почки и головной мозг. В тяжелых случаях повышение давления может привести к сердечным приступам, инсультам и почечной недостаточности.
Главная проблема гипертонии в том, что заболевание протекает скрытно. Многие люди узнают о своем диагнозе только тогда, когда симптомы уже становятся очевидными.
Эксперты дали несколько советов, как избежать гипертонии. По словам специалистов, необходимо заниматься спортом, соблюдать режим правильного питания, отказаться от вредных привычек, таких как курение и употребление алкоголя.
Также рекомендуется избегать стрессов, регулярно проверять давление и консультироваться с врачом, пишет «Шешминская новь».
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