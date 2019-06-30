Возвращение Мураками: список книг на лето

Харуки Мураками. Убийство Командора

После довольно значительного по нынешним меркам перерыва к российским читателям вернулся Харуки Мураками. И вернулся не сборником эссе или рассказов. А сразу толстым двухтомным романом, который за один присест не проглотишь.

Главный герой — токийский художник-портретист. Мы застаем его в момент очередной тяжелой ссоры с женой, которая приводит его к решению уехать из города, воспользовавшись предложением старого друга.

Поездка оборачивается неожиданной находкой — на чердаке загородного дома художник находит загадочную картину «Убийство Командора». А дальше все, как мы любим у Мураками — реальный мир начинает меняться на наших глазах, растворяясь в удивительном мире, где статуя Командора легко может ожить. И это только начало…

Карл Уве Кнаусгор. Моя борьба. Книга первая. Прощание

Эта книга — первая из шести в удивительной эпопее норвежца Кнаусгора. Живой классик скандинавской литературы написал автобиографию, в которой признался в самом сокровенном, рассказал о самых трудных сторонах жизни, об отношениях с суровым отцом и бывшей женой.

Вызвало раздражение у противников писателя не только то, что он выставил на всеобщее обозрение проблемы морали общества, но и название книги — явный отсыл к запрещенному опусу Гитлера.

Но даже в пятимиллионной Норвегии книга разошлась 450-тысячным тиражом, а затем была переведена во многих других странах. В Европе автобиографический цикл «Моя борьба» уже признан одним из самых ярких литературных событий столетия. В первой части возвращается в родные места на похороны отца и рассказывает о своем детстве и взрослении, об увлечении рок-музыкой, о матери. Второй том выйдет в ноябре.

Наталия Зазулина. Князь А.Н. Голицын: неизвестный во всех отношениях

Книги историка Наталии Зазулиной уже не первый раз вызывают колоссальный интерес читателя и берут всевозможные награды на разнообразных конкурсах. И это заслуженно. Она досконально изучает мир своих героев и ведет нас за собой в мир прошлого, по дороге открывая секреты и показывая детали той жизни, о которой сегодня мы можем только прочитать. И делает это так, что нет никаких сомнений — так и было.

Князь Александр Николаевич Голицын — потомок одного из самых известных родов страны, друг и наперсник императоров, действительный тайный советник 1-го класса, оберпрокурор Синода, создатель Библейского общества. Он всегда был почти невидим.

Но всегда рядом с самыми талантливыми людьми России. Через его судьбу Наталия Зазулина приоткрывает нам мир целой эпохи со всеми ее интригами и загадками. А «незаметность» князя дает нам возможность самим судить о том времени. Как это делает и сама автор книги-исследования.

Жан-Кристоф Гранже. Земля мертвых

В новом триллере признанный мастер, автор «Багровых рек» погружает нас на самое дно общества, обнажая самые непристойные и жестокие его стороны.

Когда один из лучших сыщиков французской криминальной полиции Стефан Корсо берется расследовать убийство стриптизерши, зашедшее в тупик, он еще не знает, что его ждет и чем обернется символ бесконечности, свитый из веревки, которой была связана жертва...

Если вы чувствительны и не любите сцены насилия во всех подробностях, даже не берите роман в руки. Гранже остается верен себе, натурализм — его конек, наравне с закрученным сюжетом, который до самого конца держит нас в напряжении. Тут и подпольная студия жесткого порно, и старинное японское искусство связывания жертвы сибару.

Сам главный герой попал в полицию чудом, и он не может избавиться от некоторых зависимостей, в то же время прекрасно влезая в шкуру преступника. Читайте не отрываясь, финал вас удивит и заставит заново пережить все произошедшее.

Читайте также: Как скоротать вечерок. Литературные новинки этого месяца