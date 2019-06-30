Почти месячная норма осадков выпала в столице за три дня
На территории столицы выпала практически месячная норма осадков. Исследования проводили в период с 27 по 29 июня. Информацию об этом сообщили на портале «Метеоновости».
За установленный период в столице выпало свыше 50 миллиметров осадков. По словам синоптиков, месячная норма составляет 75 миллиметров.
— Первый месяц лета — июнь — заканчивается. Нам он запомнится в первой своей половине жаркой и сухой погодой, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 5–7 градусов, — говорится в сообщении на портале «Метеоновости».
Отметим, что большая часть осадков пришлась на последние выходные текущего месяца.
— В конце месяца москвичи на короткое время попали в сентябрь, среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 3–4 градуса, — пояснили метеорологи.
Осадки пришли в столицу вместе со Скандинавским циклоном, сообщили на официальном сайте агентства городских новостей «Москва.
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