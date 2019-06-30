Снова дождь: синоптик рассказала о погоде в Москве на первую неделю июля
На предстоящей неделе в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди и грозы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказала заместитель главы Гидрометцентра России Надежда Точенова.
— В настоящее время циклон, который обуславливал погоду на предыдущей неделе, отходит на север, — отметила специалист. — В его домовой части наблюдается усиление ветра и достаточно низкий фон температуры. В то же время с запада смещается в нашу сторону теплый фронт, поэтому температурный фон будет расти.
По словам представителя Росгидрометцентра, в Москве и области осадки сохранятся, местами пройдут небольшие дожди. Ветер будет усиливаться до 15 метров в секунду.
— В понедельник, 1 июля, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами дождь и гроза в ночное время. Температура в столице установится в районе +20...+22 градусов. Такая же погода ожидается 2 июля, — уточнила Точенова.
Температурный фон в ночное время будет колебаться в пределах 10–15 градусов с отметкой «плюс».
В среду и четверг дневные температуры достигнут 24–27 градусов в столице и 22–23 в области. Такая погода будет сохраняться в столичном регионе в течение всей недели.
Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет погода в июле-2019