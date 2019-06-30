Песков: Беседа Путина и Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз

Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке проходила жестко и с глазу на глаз, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Мэй говорила о деле Скрипалей в достаточно жесткой форме.

— Достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей, — сообщает Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств по делу Скрипалей ни России, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном.

— Поэтому эта часть беседы была действительно жесткая, предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз только в присутствии переводчика, — приводит слова Пескова РИА Новости.

Напоминаем, что инцидент произошел в 2018 году. В начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон обвинил в отравлении Россию, однако не привел никаких доказательств.

Российская сторона несколько раз предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала предложения.

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