Песков: Беседа Путина и Мэй по делу Скрипалей проходила жестко и с глазу на глаз
Беседа между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Великобритании Терезой Мэй по делу Скрипалей в рамках саммита «Большой двадцатки» в японской Осаке проходила жестко и с глазу на глаз, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Мэй говорила о деле Скрипалей в достаточно жесткой форме.
— Достаточно доходчиво президент Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей, — сообщает Песков.
Пресс-секретарь президента напомнил, что британская сторона не предоставила никаких доказательств по делу Скрипалей ни России, ни своим союзникам в Европе, ни своим союзникам за океаном.
— Поэтому эта часть беседы была действительно жесткая, предельно откровенная, и она проходила в формате с глазу на глаз только в присутствии переводчика, — приводит слова Пескова РИА Новости.
Напоминаем, что инцидент произошел в 2018 году. В начале марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери. Лондон обвинил в отравлении Россию, однако не привел никаких доказательств.
Российская сторона несколько раз предлагала провести совместное расследование, однако Великобритания проигнорировала предложения.
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