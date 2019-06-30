Самый большой аэропорт мира построили в Пекине
Власти Пекина сообщили, что в городе завершили строительство аэропорта Дасин. Указанная авиагавань стала самой крупной в мире.
Руководитель проекта строительства аэропорта Ли Цзяньхуа особенно подчеркивает, что Дасин — это не только аэропорт, но и самый большой транспортный хаб из тех, что есть на территории Китая. В строительство гавани власти Китая вложили 400 миллиардов юаней. В переводе на американскую валюту — примерно 60 миллиардов долларов.
Как передает РИА Новости, первый камень в основании Дасина заложили в 2014 года.
Проект аэропорта находится под личным контролем председателя КНР Си Цзиньпина.
Дасин планируют ввести в эксплуатацию 30 сентября 2019 года. Указанная дата выбрана неслучайно — этот день считается днем образования КНР. В 2019 году государству исполняется 70 лет.
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