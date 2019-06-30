Певица из Грузии Нино Катамадзе заявила об отказе выступать в России
Грузинская исполнительница Нино Катамадзе официально заявила, что больше не будет выступать в России. Она объявила об этом решении на своей официальной странице в социальных сетях.
Ее последний выход на сцену для российской публики состоялся на фестивале «Усадьба Jazz», который прошел в Москве.
Своим отказом от дальнейших выступлений певица выражает поддержку митингующим в грузинской столице Тбилиси.
— Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последнее мое выступление в России! — пишет Катамадзе в Facebook.
Ранее исполнительница заявляла о том, что поддерживает требования демонстрантов об увольнении главы Министерства внутренних дел Грузии Георгия Гахарии.
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