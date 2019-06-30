Лауреаты конкурса имени Чайковского дали концерт на столичной сцене

С симфоническим оркестром Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева выступили лауреаты первых и вторых премий.

Это уже третий конкурс Чайковского, что проходит одновременно в Москве и Санкт-Петербурге. И в столице, где он зародился в 1958 году, у него намного больше верных ценителей. Даже несмотря на то что в этот раз в Москве соревнования проходили лишь в двух номинациях из шести.

Это те, с которых и начинался этот знаменитый конкурс, — «фортепиано» и «скрипка». А певцы, виолончелисты и участники двух новых категорий — «медные и деревянные инструменты» — состязались на невских берегах. Особо бурное «боление» вызывали выступления пианистов.

Рекорд по длительности оваций принадлежит юному Александру Малафееву, которому в первом туре аплодировали почти 24 минуты. Впрочем, это не повлияло на решение жюри. Победителем среди пианистов стал представляющий Францию Александр Канторов. Он сразу оказался в числе фаворитов публики, потому что учился у того же педагога, что и лауреат XV Конкурса им. П.И. Чайковского Люка Дебарг, которого в России любят едва ли не больше, чем на родине. Кстати, именно Канторов выиграл и главную награду конкурса — Гран-при.

Также «золотыми» медалистами конкурса стали скрипач Сергей Догадин, китайский валторнист Женг Юн и тромбонист Алексей Лобиков, флейтист Матвей Демин, американский виолончелист Фанг Златомир и певцы — меццо-сопрано Мария Баракова, греческий бас Александрос Ставракакис. Всех выступающих публика принимала с великодушным восторгом.

Эклектичность программы вечера в «Зарядье» сполна отражала все то музыкальное разнообразие вкусов, мастерства и талантов, что теперь понесут в мир новые избранники конкурса Чайковского. Следующий слет музыкантов состоится через четыре года.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий Гергиев, дирижер, сопредседатель оргкомитета конкурса имени П.И. Чайковского:

— Мы будем много лет вспоминать эти волнующие дни и хранить в памяти множество прекрасных моментов творческого горения. Наша ответственность не завершается с финалом конкурса. Она скорее становится еще серьезнее для того, чтобы новые имена, открытые в этом состязании, получили огромные возможности выступать в России и по всему миру. Надеюсь, мы открыли тех исполнителей, которые будут определять музыкальную повестку в ближайшее время. Я всех поздравляю и желаю всем успеха и яркой блистательной карьеры.

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