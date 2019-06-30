Сегодня каждый международный конгресс иммунологов начинается с освещения проблем иммунизации.

Те, кто выступает против вакцинации, никогда не видели полиомиелит, оспу, дифтерию. Вот чего нужно бояться по-настоящему. Россия — единственная страна, которая в конце XX века вновь окунулась в эпидемию дифтерии.

Почему антипрививочники забывают, что у нас с 1994 по 1996 годы от дифтерии умерли 5 тысяч людей? Почему они не рассказывают о том, что у заболевших дифтерией отказывали почки, надпочечники и сердце? Развернутая сегодня антипрививочная компания создает биологической безопасности нашего государства реальную угрозу. Люди умирают по другим причинам, но кому-то выгодно все «валить» на прививки. Сейчас мы переходим уже на комбинированные вакцины. Это наше будущее. Так, первые две прививки от полиомиелита делают инактивированной вакциной, и только третью живой.

Это делается, чтобы обезопасить тех немногих детей, которые рождаются с дефектом в иммунитете, уберечь их от заболевания вакцинным полиомиелитом. До сих пор полиомиелит сохраняется в трех регионах: Афганистане, Пакистане и Нигерии. Окончательный переход на убитую вакцину будет возможен, когда дикий вирус полиомиелита с нашей планеты исчезнет вовсе.

Развернутая сегодня антипрививочная компания создает биологической безопасности нашего государства реальную угрозу Фото: Пелагия Замятина «Вечерняя Москва»

Конечно, если у ребенка есть противопоказания, когда прививки делать нельзя по состоянию здоровью, от вакцинации следует отказаться. Противопоказания для применения существуют у любых препаратов, в том числе и у вакцин, даже абсолютные — на всю жизнь. Но лишать беспричинно своих родных защиты нельзя. Все инфекции имеют эпидемиологический характер. Поэтому в мире делают прививки при угрозе их широкого распространения, когда способно заболеть и погибнуть полгосударства.

Мы хотим жить в цивилизованном мире или стремимся вернуться к диким обычаям? Микробы очень изменились. Вирусы совершенствуются. Когда мы серьезно заболеваем, то пытаемся лечиться антибиотиками. Нельзя злоупотреблять антибиотиками. Иначе возникает антибиотикорезистентность, привыкание возбудителей инфекций к ним.

Это еще одна сегодняшняя глобальная проблема. Она генетически передается от поколения к поколению. А то, что прививка вызвала заболевание, никому еще не удалось доказать. Кто докажет, достоин Нобелевской премии.

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Организм умеет себя защищать

Татьяна Колотова, гомеопат, терапевт высшей категории Поликлиники УД Президента РФ

Любая прививка — это сильное вмешательство в человеческий организм.Известная АКДС — это комплекс, состоящий из четырех вакцин. Ослабленный организм такая «атака» может привести к срыву. И еще не нужно забывать, что наш организм способен сам развивать иммунитет против вирусов. (далее...)

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