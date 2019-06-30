Организм умеет себя защищать

Любая прививка — это сильное вмешательство в человеческий организм.

Известная АКДС — это комплекс, состоящий из четырех вакцин. Ослабленный организм такая «атака» может привести к срыву. И еще не нужно забывать, что наш организм способен сам развивать иммунитет против вирусов. Если этой способности не было бы, человечество давно уже вымерло бы. Тем не менее количество людей выросло настолько, что планете угрожает перенаселение.

Рост населения наблюдался и задолго до введения вакцинации. Поэтому мы можем все-таки противостоять таким серьезным инфекциям, как та же дифтерия. Кстати, ни дифтерии, ни столбняка сегодня в мире уже нет. Столбняк — это вообще инфекция войны. Столбнячная палочка живет глубоко в земле. Ей нужны для размножения определенные условия, без доступа кислорода. Сегодня разве что строители в глубоких котлованах могут до нее добраться. Еще выход инфекции наружу возможен при взрыве снаряда.

Прививка от гриппа в «Афимолл Сити» на Пресненской набережной Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

А заболеет человек, когда столбнячная палочка попадет к нему глубоко под кожу и начнет размножаться. Сейчас намного больше отказников-антипрививочников, чем их было в начале 2000-х, родители пытаются разобраться в механизмах вакцинации. И, посмотрите, вспышки дифтерии нет. Это доказывает то, что человеческий природный иммунитет сам справляется. И если мы встретимся с носителем такого опасного заболевания, как туберкулез, это не означает, что мы заболеем.

Мне приходилось осматривать тубинфицированных больных. Причем иммунитета против туберкулеза у меня нет, но я не заболела. Моя же коллега, увлекающаяся диетами, инфицировалась. Сыграли негативную роль — пониженный иммунитет и ее нестабильное психосоматическое состояние, вызванное страхом перед туберкулезом. Хотя у нее прививки были все сделаны. Иммунитет снижается в стрессовой ситуации.

На мой взгляд, стресс от кризиса 1990-х стал основной причиной распространения дифтерии. При высоком же уровне здоровья человек может сам перенести опасное заболевание — в скрытой или легкой форме. Я не выступаю категорично против вакцинации. Если родители бояться, что ребенка непривитого погубят инфекции, значит пусть прививают его. Страх способствует возникновению психосоматических заболеваний. Но я советую прививаться после года и не сразу по 4–5 вакцин. Ни один врач гарантировать положительный результат не может.

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Вирусы совершенствуются

Михаил Костинов, профессор, доктор медицинских наук, аллерголог-иммунолог, вакцинолог

Сегодня каждый международный конгресс иммунологов начинается с освещения проблем иммунизации. Те, кто выступает против вакцинации, никогда не видели полиомиелит, оспу, дифтерию. (далее...)

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