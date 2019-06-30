Российские разработки заинтересовали зарубежных военных специалистов
О достигнутых результатах сообщил начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Министерства обороны России генерал-майор Андрей Гончаров.
— Посещаемость главной площадки международного военно-технического форума «Армия-2019» в Подмосковье 29 июня превысила 91 тысячу человек, — сообщил он. — Объекты форума, развернутые в 35 городах и населенных пунктах 26 регионов страны, посетили 239 тысяч человек.
По его словам, высоким интересом пользовались перспективные образцы военной техники, которые на форуме показали впервые. В их число вошли армейский автомобиль многоцелевого назначения «Тигр» и автомобиль специального назначения «Атлет» .
Как отметил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Макушев, в этом году количество мероприятий научно-деловой программы увеличилось вдвое по сравнению с 2015 годом.
Читайте также: Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»