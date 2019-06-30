Церемония закрытия форума «Армия-2019» прошла в парке «Патриот»
На центральной площади парка «Патриот» в Подмосковье состоялась церемония закрытия международного военно-технического форума «Армия-2019». Об этом проинформировали в Минобороны.
— За шесть дней работы форума его общее количество гостей и участников превысило один миллион человек, — рассказали в ведомстве.
Участниками форума в Подмосковье стали представители 120 стран мира, 41 из которых возглавляли делегаты высокого уровня. На мероприятии побывали более 700 представителей иностранных военных ведомств.
Сообщается, что статическая выставка форума была развернута на площади 257,6 тысячи квадратных метров, на которых была представлена 361 единица вооружения военной и специальной техники, включая танк Т-41 на платформе «Армата», а также беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Охотник», передает РИА Новости.
Форум «Армия-2019» проходил на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот» с 25 по 30 июня.
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