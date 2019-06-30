Память советских солдат почтили представители нескольких поколений

Торжественный ритуал изъятия земли с мест братских захоронений и забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны провели в каждом субъекте нашей страны. По всей России акция стартовала в 12 часов дня по местному времени.

В столице находится 73 братские могилы и 147 одиночных захоронений. Мероприятие затронуло все 11 административных округов города.

— В заборе земли участвуют ветеран, военнослужащий Вооруженных сил, юнармеец и представитель местной власти, — рассказал военный комиссар Тверского района Центрального административного округа Москвы Валерий Жуленко. — Здесь прослеживается единство поколений, взаимодействие с вооруженными силами и органами местной власти. Эта акция напоминает о подвиге наших отцов и дедов.

С Могилы Неизвестного Солдата землю изъял ветеран Великой Отечественной войны, кавалер ордена Отечественной войны 2-й степени и множества других наград Борис Смирнов. На глаза ветеранам наворачиваются слезы. Для них такая акция — светлая память и дань уважения тем, кто отдал жизнь за мирное небо.

К 15:00 в Александровский сад привезли землю со всех захоронений города. Здесь ее освятил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.

Всего было собрано 15 тысяч кисетов священной земли со всей страны. Их с почестями доставят в историко-мемориальный комплекс «Дорога памяти» в Подмосковье. А в дальнейшем поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил России.

С Могилы Неизвестного Солдата священную землю передал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, а с Федерального военного мемориального кладбища — первый заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России генерал-майор Алексей Цыганков.

Подвиг советского народа в годы войны выступает духовной скрепой общества, отметил заместитель министра обороны — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов.

— Для нас очень важна историческая память о высочайшей самоотверженности и стойкости советских солдат, отстоявших Родину, — подчеркнул он.

Сегодня по стране учтено свыше 17 тысяч воинских захоронений, которые приходятся на период Великой Отечественной войны. Еще более 10 тысяч находится на территории иностранных государств.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Щепилов, военный комиссар города Москвы:

— Прошедшая по всей стране Всероссийская военно-патриотическая акция «Горсть Памяти» проводится по инициативе Министерства обороны Российской Федерации при поддержке администрации президента Российской Федерации и Русской православной церкви. Она демонстрирует прочную связь и преемственность поколений. Ветераны — гордость нашей нации. Военнослужащие Российской армии — защитники Отечества — являются гарантом безопасности страны. Юнармейцы — будущее и надежда России — смело смотрят вперед. Все вместе мы есть великая и непобедимая Россия.

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