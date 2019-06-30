Выставка творческих работ открылась в Парламентской библиотеке Мосгордумы

Всевозможные картины, роспись по дереву, лоскутное шитье и многие другие изделия представили участники программы на экспозиции.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников отметил, что все работы созданы с особой любовью и теплотой, а тот факт, что выставка заработала в Парламентской библиотеке, лишний раз подтверждает, что двери столичного парламента открыты для всех москвичей.

По мнению Шапошникова, программа «Московское долголетие» оправдывает свое название, поскольку предоставляет гражданам возможность «наполнить жизнь интересными событиями».

Жители северо-востока столицы стали первыми участниками проекта, которым довелось представить свои творческие работы в стенах Мосгордумы.

— Уверена, эта выставка не только подарит хорошее настроение, но и вдохновит на новые достижения во благо москвичей, — сказала начальник Управления социальной защиты населения Северо-Восточного округа столицы Валентина Кудряшева и пожелала участникам программы «Московское долголетие» новых творческих успехов.

И такие уже есть. Например, Наиля Евдокимова открыла в себе талант художника лишь после выхода на пенсию, хотя раньше кисть в руки не брала.

— В студии мы начали писать гуашью, акварелью, а затем освоили и масляную живопись. Теперь с удовольствием создаю пейзажи яркого солнечного Средиземноморья, — рассказала пенсионерка.

Наиля Евдокимова, помимо занятий живописью, записалась на курсы зумбы и английского языка. Зумба — это смесь танцев и аэробики, своеобразная кардиотренировка с элементами хореографии.

Посетить выставку в Парламентской библиотеке можно до 8 июля.

Программа «Московское долголетие», запущенная столичным правительством в прошлом году, включает различные направления и активности для пенсионеров. К примеру, можно записаться на занятия скандинавской ходьбой и гимнастикой, пройти курсы дизайна одежды и флористики, освоить иностранные языки, обучиться компьютерной грамотности.

Чтобы стать участником программы, нужно всего лишь прийти в ближайший территориальный центр социального обслуживания и выбрать интересующий вид активности.

Все занятия в рамках «Московского долголетия» проводятся бесплатно, а для того чтобы попасть в группу, достаточно взять с собой паспорт, социальную карту москвича и СНИЛС.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Петросян, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— В конце прошлого года мы провели опрос участников программы, узнали мнение почти двух тысяч человек. 85 процентов положительно отозвались о «Московском долголетии» и о том, как этот проект реализуется. Кроме того, 36 процентов сказали, что за время участия у них улучшилось самочувствие и настроение, 31 процент отметили, что у них расширился круг знакомых и появились новые друзья, а 22 процента поблагодарили за возможность заниматься любимым хобби. На мой взгляд, это главное наше достижение. Это оценка, которую дают сами люди.

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