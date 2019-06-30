Астрологи рассказали, что ждать в июльский «коридор затмений»

В начале июля нас ждет крупное небесное событие — «коридор затмений», который растянется аж до середины месяца.

СПРАВКА

«Коридор затмений» — это период между солнечным и лунным затмениями, отличающийся особенной энергетикой. Время «коридора» несет в себе многолетние последствия, которые очень сложно исправить, поэтому надо быть особенно осторожными.

Самый критичный период приходится на две недели до и две недели после затмения. Полное солнечное затмение состоится 2 июля в 22:22 по московскому времени. Оно будет наблюдаться преимущественно в Южной Америке. Затмение обычно очень сильно действует на те области, в которых его видно. В России его видно не будет, влияние не такое сильное.

Так как 17 июля произойдет еще и лунное затмение, то нужно быть внимательными до конца месяца.

ПРОГНОЗЫ

Ведические астрологи рассказали «Вечерней Москве», что нужно и не нужно делать в период между двумя затмениями.

Ведический астролог Алла Воронкова предупреждает, что начинания в социальной жизни не будут успешными, а вот сакральные действия, посвященные служению Богу (Абсолюту), наоборот, увенчаются успехом.

В это время нужно заканчивать все дела, не делать резких изменений ни в одной из сфер жизни, заниматься духовной практикой.

Астролог Нарасимха Римша рассказал, что солнечное затмение будет происходить на оси знаков Стрельца и Близнецов, причем все это время в знаке Стрельца будет пребывать Сатурн. Сатурн связан с санкциями, границами, нарушением законов. Значит, в это время будут события в этих областях.

Во время солнечного затмения 2 июля нужно быть внимательнее, избегать путешествий в неспокойные страны и обязательно следить за здоровьем. Особенно эмоциональным. У многих людей воля будет подавлена, будут наблюдаться общая вялость, упадок сил, плохое настроение. Не нужно искать особых причин — это влияние звезд.

Также, по словам Нарасимхи Римши, усилится стихия огня, особенно в плане контроля (вернее, его отсутствия) и разжигания эмоций. Так как комбинации планет в этот период связаны с духами предков, то это может выразиться в том, что СМИ будут напирать (несправедливо) на национальные чувства людей, стремясь поссорить их, сделать менее терпимыми. Нужно фильтровать всю информацию и оценивать все не на эмоциях, а максимально взвешенно, без желания восстановить справедливость. Особенно пострадают политики, лидеры, большие предприниматели и звезды театра и кино, блогеры, музыканты.

Корректировать негативное влияние звезд нужно благотворительностью, помощью другим, чтением молитв и мантр. Затмение — в первую очередь хороший повод, чтобы лучше узнать себя и свой внутренний мир.

Лунное затмение 17 июля произойдет в 0:31 по московскому времени. Астролог Алла Воронкова пояснила, что Луна встанет в позицию соединения с Кету и ретроградным Сатурном.

Энергетика затмения поднимет прежние проблемы, незаконченные дела, противоречия прошлых лет. Реальность ясно проявится, иллюзии разрушатся, многие ценности перестанут быть таковыми, тайны станут явными, упущенные возможности уже не вернутся, зато может проявиться мелкий или крупный обман. Также придет разочарование в некоторых людях.

Нужно быть внимательными к тому, что и кому говорить, что думать.

СОВЕТЫ

Общие правила поведения во время затмений от Нарасимхи Римши:

— Не злоупотреблять вредными продуктами и напитками (алкоголем), так как в такие дни пища тяжелее усваивается.

— Если у близких есть проблемы со здоровьем, то будьте особенно бдительны, так как в первую очередь затмения негативны для ослабленных и пожилых. Не делать хирургические операции и уколы.

— Не ездить в длительные или опасные путешествия, не совершать прогулки во время затмения.

— Проветривать помещение, соблюдать режим сна, не переутомляться и не переохлаждаться.

— Не принимать пищу за три часа до и после затмения.

— Осторожно управлять транспортом.

— Избегать крупных финансовых операций.

— Не вести переговоры, не выступать перед публикой.

— Рекомендуется медитировать и совершать благие поступки, добрые, так как эффект от выполнения этих действий во время затмения многократно усиливается.

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