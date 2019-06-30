Столичный велопрокат каждое лето бьет собственные рекорды

Ежедневно на каждом велосипеде, взятом напрокат, совершается в среднем 7,7 поездки.

Такие цифры озвучил вицемэр Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

По словам заммэра, рост популярности велопроката связан с увеличением числа станций аренды, которых в этом году стало 530. Желающим взять велосипед в аренду доступны 5000 единиц двухколесного транспорта.

Пункты проката расположены вблизи станций метро и Московского центрального кольца (МЦК), рядом с парками, причем в этом году они открылись не только в центре города, как это было раньше, но и в отдаленных районах. Среди последних самой популярной стала станция в Марьино, расположенная по адресу: Батайский проезд, 33. В среднем здесь берут велосипед 46 раз в день.

— Я люблю кататься на велосипеде, но дома его просто поставить некуда, да и дорого они сейчас стоят, — говорит жительница Марьино Жанна Вендина, — поэтому очень удобно, что рядом с домом можно взять велосипед в аренду, чтобы покататься.

На втором месте по популярности — станция велопроката у метро «Алма-Атинская», на третьем — станция у метро «Верхние Лихоборы» в районе Западное Дегунино.

Но доступность станций — не единственный фактор, повлиявший на рост популярности городского велопроката. Им удобно пользоваться и потому, что взять велосипед можно в одном месте, а вернуть в другом.

— В сознании москвичей велосипед становится не только элементом досуга, но и транспортным средством, удобным для коротких поездок — быстрым, экологичным и полезным для здоровья, — считает Ликсутов.

Еще одним приятным бонусом для любителей-велосипедистов является то, что тарифы на велопрокат в столице не меняются уже в течение пяти лет. Так, на сутки велосипед можно арендовать всего за 15– 200 рублей, на месяц — за 600 рублей, а сезонный абонемент стоит всего 1200 рублей. При этом, если поездка занимает меньше получаса, платить за нее не нужно.

Читайте также: Велоночь раскрыла тайны столичных дворов