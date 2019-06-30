Велоночь раскрыла тайны столичных дворов

Праздник любителей покрутить педали начался с открытия долгожданной велошколы в Музее Москвы. Здесь разместилась специальная площадка для практических занятий, кабинеты для проведения мастер-классов и велокухня, где вместе с мастерами можно починить своего «железного коня».

— Вместе с Музеем Москвы мы запустили занятия для детей и подростков по культуре пользования велосипедом в современном мегаполисе, — рассказал куратор школы Денис Каргаев. — Мы на практике показываем, как правильно ухаживать за своим транспортом, и учим уверенно держаться в седле.

По словам заместителя гендиректора по экспозиционно-выставочной деятельности Музея Москвы Павла Филипповского, с каждым годом все больше жителей столицы для перемещения по городу выбирают двухколесный транспорт.

— Этот вид передвижения становится модным, — уверен представитель музея. — И мы, в свою очередь, пытаемся держаться на гребне волны и отвечать на современные запросы горожан. К тому же мы наблюдаем, как увеличивается спрос на такую услугу, как аренда велосипеда. Статистика московского велопроката каждый год показывает внушительный рост количества поездок. Такая услуга отныне будет доступна и у нас.

Велошкола Музея Москвы стала отправной точкой для участников ночного перформанса, которые после посещения мастерской отправились путешествовать между площадками, которые подготовили организаторы. В этом году было решено отойти от привычного формата велопробега: участники получили возможность самостоятельно выбирать очередность посещения площадок. Любители байков исколесили путь от Большой Садовой до Звонарского переулка, заезжая в исторические дворы города, где жили и творили выдающиеся личности, герои своего времени.

Особенно много посетителей было во дворе Дома-музея Михаила Булгакова на Большой Садовой. Там гонщиков ожидало театрализованное представление. Интересные факты из жизни прозаика поведали учащиеся исторического факультета Высшей школы экономики.

После увлекательной лекции каждый желающий мог примерить на себя образ любимого персонажа из произведений Михаила Булгакова. Дамам особенно пришелся по вкусу образ Маргариты — главной героини знаменитого мистического романа.

Новый формат ночного шоу не оставил никого равнодушным. Еле сдерживая эмоции, постоянный участник фестиваля Михаил Иванов паркует своего «железного коня» и, переводя дух, делится впечатлениями.

— Это уже седьмой мой заезд, — говорит он. — Но так увлекательно не было еще ни разу.

Неизгладимое впечатление на Михаила произвел актер в костюме призрака, разгуливающий по Дому-музею Островского. Привидение погружало вновь прибывших в атмосферу ужаса и мрака, рассказывая разные истории.

По словам идейного вдохновителя и автора проекта «Велоночь» Сергея Никитина, идея велосипедного путешествия по историческим дворам столицы вынашивалась более 10 лет.

— Сюда приехали люди не только со всей Москвы, но и из других регионов России, — отметил Никитин. — Это доказывает, что заявленная тема заинтересовала многих. В перспективе проект будет представлен и в других городах страны и мира.

Завершился заезд по мистическим местам столицы праздничным концертом во внутреннем дворе Музея Москвы, куда после экскурсии съехались участники мероприятия.

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