Игорь Налимов: Паркам необходимы новые велотрассы

Число москвичей-велосипедистов, по данным союза, приблизилось к четырем миллионам. И большинство из них катается в парках. Иногда людей на велосипедах там даже больше, чем пешеходов.

— Формально практически во всех парках велосипедные дорожки появились. Фактически же их нет, — считает Игорь Петрович. — Администрация парка в большинстве случаев просто нарисовала на асфальтовых пешеходных дорожках белую линию и нарисовала по трафарету велосипед. Вот вам и велодорожка. Проблема в том, что ничего не изменилось. По велодорожке катаются роллеры, скейтеры, люди на самокатах, идут мамы с колясками и обычные пешеходы.

Урбанист Григорий Мельник пояснил:

— Городские парки в последние годы так хорошо благоустроили, что число посетителей в них выросло во много раз. Плюс, конечно, само население столицы растет, а вместе ним, разумеется, и нагрузка на всю инфраструктуру — в том числе рекреационную. И эта инфраструктура нуждается в такой же модернизации, как, например, транспортная или медицинская.

Игорь Налимов пояснил: теснота на дорожках парков может быть опасна.

— Велосипедисты могут разгоняться до 30 и более километров в час. И если на велодорожке, которой фактически нет, неожиданно появится пешеход — неважно, ребенок или взрослый, может случиться настоящая авария, — уверен эксперт.

Григорий Мельник добавляет, что отсутствие велодорожек делает прогулку по паркам значительно менее комфортной. Причем — для всех посетителей.

— Пройдитесь в выходной день по Пушкинской набережной в Парке Горького. Там постоянные конфликты. Велосипедисты сигналят — уйдите с дорожки, дайте проехать. Пешеходы ругаются — что вы тут ездите, дайте нормально погулять! Похожая ситуация в центральной части и в других популярных парках. В «Покровском-Стрешневе», например, где асфальтовые дорожки совсем узкие, я дважды наблюдал, как велосипедисты, лавируя, сбивали катающихся на самокатах или задевали пешеходов.

Есть ли выход из ситуации? Игорь Налимов считает, что есть:

— Нужны нормальные, отделенные от пешеходных, двухсторонние велодорожки шириной 1,5 метра. Ведь каждый велосипедист занимает на дороге от 50 до 70 сантиметров. Но отдельно их строить не нужно — тогда придется «закатать» асфальтом все парки. Нынешние асфальтовые дорожки я бы отдал всем, кто на колесах, включая велосипедистов, а для пешеходов и мам с колясками оборудовал был дорожки отсыпные: с крупным песком или мелким гравием.

Григорий Мельник пояснил, что подобный подход уже реализован при реконструкции «Сокольников».

— Там к обычным дорожкам на лучевых просеках добавились пешеходные, отсыпанные гравием, которые проложили посреди леса, на месте «народных троп». И это по-настоящему удобно: потоки пешеходов и тех, кто на чем-то катается, территориально развели. Что-то похожее можно сделать и в большинстве других парков.

СПРАВКА

Самый протяженный веломаршрут по паркам Москвы — «Музеон — Парк Победы». Его длина — 16 километров. Велотрасса идет через Парк Горького. Затем продолжается по Воробьевым горам, откуда открываются отличные виды. Затем дорожка сворачивает на Воробьевское шоссе, потом на Мосфильмовскую и ведет до парка Победы.

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