Памятник строителю и проводнице открыли в Москве

В этот дождливый и серый для всей остальной Москвы день в Московском университете путей сообщения (МИИТ) было сразу два праздника: вручение дипломов и открытие памятника строителю и проводнице. Кажется, что на площади, у главного здания, собрался весь университет. Такое впечатление вполне оправдано: в пятницу, 28 июня, почти пять тысяч выпускников получили дипломы, из которых 749 — красные.

Впрочем, такое громкое и торжественное мероприятие ничуть не затмевает еще одно важное событие этого дня. Если пройти чуть дальше по огромной территории университета, выйдешь на небольшой сквер, где сегодня разместили еще одну сцену, а рядом с ней — памятник, скромно прикрытый золотистой тканью.

Памятник представляет собой изящную бронзовую скульптуру девушки и молодого человека, студентов строительных отрядов.

— История стройотрядовского движения в Российском университете транспорта началась еще в далеком 1931 году, когда первый студенческий отряд оказал помощь Мосгорсовету в благоустройстве столицы, — рассказывает Мария Ермакова, директор Центра по связям с общественностью Российского университета транспорта. — Современная молодежь свято чтит и сохраняет традиции стройотрядовского движения. И сегодня, в честь 210-летия транспортного ведомства и транспортного образования, а также 60-летия стройотрядовского движения, открывается скульптурная композиция «Бойцам стройотрядов МИИТ».

Поздравить студентов с открытием памятника, посвященного им, пришла и Татьяна Голикова, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам социальной политики.

— Самая веселая пора — как раз стройотрядовая. Не знаю, как это проходит сейчас, но думаю, что с таким же задором. Вы вносите свой вклад во все крупнейшие стройки и его нельзя преуменьшить.

Татьяна Алексеевна права — бойцы стройотрядов действительно работали на всех самых значимых объектах страны: на «Олимпиаде-80», участвовали в строительстве Московской кольцевой автодороги, Третьего транспортного кольца, Останкинской телебашни и Московского метрополитена. Студенты первыми приступили к строительству объектов Зимней олимпиады в Сочи, Крымского моста, работали Чемпионате мира по футболу в 2018.

После открытия памятника и торжественных речей командирам молодежно-студенческих отрядов вручили трудовые путевки: стройотрядовцы поедут восстанавливать монастыри, возводить подходы к Крымскому мосту, работать в Московском метрополитене, а также в поездах проводниками и проводницами.

Читайте также: Только перед толпой артист свободен: чем живут уличные музыканты Москвы