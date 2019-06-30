Следком затребовал у полиции дело об избиении девушки в Москве
Пресс-служба столичного главка следственного управления Следственного комитета России подтвердила, что ведомство настаивает на передаче ему из полиции уголовного дела о нападении на девушку в центре Москвы.
Следком ходатайствовал о передаче ему дела для тщательного изучения обстоятельств преступления, получившего широкий общественный резонанс, сообщает «Российская газета».
Ранее Агния Галданова, которая учится на режиссера в Школе документального кино и театра, сообщила о совершенном на нее в центре Москвы нападении. По словам пострадавшей, к ней подошли двое мужчин с непристойным предложением. Получив отказ от девушки, злоумышленники нанесли ей несколько ударов кулаками в лицо.
Возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».
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