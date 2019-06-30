Свыше 400 дворов на северо-востоке Москвы благоустроят до конца лета
• 23:34 • 30 июня 2019
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В ходе комплексного благоустройство во дворах меняют асфальт и разбивают газоны
Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»
Пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы поделилась планами дальнейшего благоустройства территории округа.
В течение лета 2019 года запланирован ремонт 404 дворовых территорий, в 92 из них проведут комплексные работы: замена асфальта, установка новых контейнерных площадок, разбивка газонов.
Помимо этого запланировано благоустройство десяти знаковых объектов, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что власти Северо-Западного административного округа запланировали отремонтировать до конца 2019 года 215 подъездов жилых домов.
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