Владимир Путин посетил закрытие Европейских игр
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Белоруссию посетил церемонию закрытия Вторых Европейских игр.
Церемония прошла на олимпийском стадионе «Динамо» в Минске. Российские спортсмены стали главными триумфаторами Европейских игр, заняв убедительное первое место в неформальном медальном зачете: в копилке наших атлетов — 44 золотые, 23 серебряные и 42 бронзовые награды.
Как сообщает пресс-служба Кремля, до приезда на стадион Владимир Путин посетил бой российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова и наблюдал за победой нашего соотечественника.
Затем российский лидер встретился с президентом Международного олимпийского комитета Томасом Бахом и пообщался с нашими спортсменами и тренерами.
Как сообщалось ранее, в ходе визита в Минск Владимир Путин также провел неформальную встречу с лидерами Белоруссии и Таджикистана — Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном.
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