Владимир Путин встретился с Рахмоном и Лукашенко в Минске
Президент России Владимир Путин в Минске провел неформальную встречу с лидерами Белоруссии и Таджикистана — Александром Лукашенко и Эмомали Рахмоном.
Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Владимир Путин и Александр Лукашенко провели в резиденции президента Белоруссии неформальную встречу, — уточнил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что впоследствии к лидерам стран присоединился президент Таджикистана Эмомали Рахмон, передает ТАСС.
По словам Дмитрия Пескова, главы трех государств после встречи отправятся на церемонию закрытия II Европейских игр. Спортивные состязания проходили в столице Белоруссии.
Напомним, что ранее Владимир Путин посетил Иркутскую область, где он лично провел совещание по сложившейся в пострадавшем от наводнений регионе ситуации. Президент подчеркнул, что в первую очередь требуется позаботиться о тех, кто пострадал от стихии, обеспечив их всей необходимой помощью.
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