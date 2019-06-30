Владимир Путин отдал распоряжения по ситуации в Иркутской области
Президент России Владимир Путин прибыл в Иркутскую область и лично провел совещание по ситуации в регионе, пострадавшем от наводнений. В совещании приняли участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, глава МЧС РФ Евгений Зиничев, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, глава региона Сергей Левченко.
Глава государства подчеркнул необходимость в первую очередь позаботиться о пострадавших от стихии — обеспечить их крышей над головой, питанием и медицинской помощью, а также помочь найти родных и близких.
Выплаты компенсаций должны начаться незамедлительно, отметил президент, этот вопрос он передал под личный контроль губернатору Иркутской области, поскольку средства из федерального бюджета уже поступили в регион.
Детей из пострадавших от наводнений районов Владимир Путин поручил отправить в детские лагеря, причем детей младшего возраста — размещать вместе с родителями.
Президент поручил также безотлагательно проработать план действий по восстановлению жилья, поскольку лето в Сибири короткое — зима наступит быстро.
Владимир Путин призвал решить поставленные им задачи четко, при взаимодействии всех уровней власти, сообщает пресс-служба Кремля.
Напомним, визит главы государства в Иркутскую область носит внеплановый характер в связи с разгулом стихии. Как доложил президенту глава МЧС Евгений Зиничев, жертвами наводнений в регионе стали уже пять человек, пострадали 353 человека.
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