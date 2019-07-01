«Роскачество» подвело итоги рейда по проверке молочной продукции
Эксперты «Роскачества» в преддверии вступления в силу новых норм относительно продажи молочных продуктов провели рейд по точкам розничной торговли и изучили ассортимент данных товаров.
Вопреки уже вступившему в силу требованию о надлежащей маркировке продукции, содержащей заменители молочного жира, не все производители следуют закону. Правда, нарушения были выявлены всего менее чем в одном проценте проверенных товаров.
С 1 июля помимо маркировки на заводской упаковке продуктов те из них, что содержат заменители молочного жира, должны будут размещаться в магазинах на отдельных полках с соответствующей табличкой, напоминает «Российская газета».
Ранее представители пресс-службы Роспотребнадзора сообщили, что ведомство наложило штрафы в сумме более чем на 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
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