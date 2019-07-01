Эксперты отметили популярность мужских профессий среди женщин
Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов подвел итоги национального финала чемпионата WorldSkills, прошедшего в Казани, и рассказал о современной ситуации на рынке труда с гендерной точки зрения.
Как отметил Уразов, его организация поддерживает позицию о том, что мастерство не зависит от пола — и правоту этого тезиса подтверждают современные тенденции. Мужчины все чаще пробуют себя во флористике, парикмахерском искусстве, медицинском уходе, педагогике младших классов — в профессиях, где прежде традиционно преобладали женщины.
И наоборот, женщины готовы осваивать IT-профессии, токарное дело, инженерию и другие профессии, всегда считавшиеся прерогативой сильного пола, цитирует Уразова «Российская газета».
Ранее эксперты проанализировали мужские и женские резюме и пришли к выводу, что женщины более непритязательны относительно желаемой зарплаты.
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