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Рынок труда

Эксперты отметили популярность мужских профессий среди женщин

Татьяна Плотникова
• 04:31 • 1 июля 2019
В современном мире женщины активно осваивают мужские профессии, а мужчины выполняют женскую работу
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В современном мире женщины активно осваивают мужские профессии, а мужчины выполняют женскую работу
Фото: https://pixabay.com

Генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов подвел итоги национального финала чемпионата WorldSkills, прошедшего в Казани, и рассказал о современной ситуации на рынке труда с гендерной точки зрения.

Как отметил Уразов, его организация поддерживает позицию о том, что мастерство не зависит от пола — и правоту этого тезиса подтверждают современные тенденции. Мужчины все чаще пробуют себя во флористике, парикмахерском искусстве, медицинском уходе, педагогике младших классов — в профессиях, где прежде традиционно преобладали женщины.

И наоборот, женщины готовы осваивать IT-профессии, токарное дело, инженерию и другие профессии, всегда считавшиеся прерогативой сильного пола, цитирует Уразова «Российская газета».

Ранее эксперты проанализировали мужские и женские резюме и пришли к выводу, что женщины более непритязательны относительно желаемой зарплаты.

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