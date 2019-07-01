Аналитики составили рейтинг самых продаваемых автомобилей в России
Автоэксперты проанализировали показатели продаж на автомобильном рынке России с начала 2019 года и назвали самые популярные машины.
Как оказалось, 43 процента общего объема продаж покрывают десять моделей шести автобрендов. Первые два места рейтинга — у Lada Granta и Lada Vesta (АвтоВАЗ), на которые приходится по 8,3 и 7,4 процента соответственно.
Далее следуют KIA Rio (6,2 процента), Hyundai Creta и Solaris (4,5 и 3,9 процента), Volkswagen Polo (3,5 процента), LADA Largus (2,6 процента), Renault Duster (2,4 процента), Skoda Rapid (2,1 процента), Renault Logan (2,1 процента).
В целом же на российском авторынке представлены 275 моделей новых легковых автомобилей 48 брендов, сообщает аналитическое агентство «Автостат».
Ранее автоэксперты проанализировали показатели продаж новых автомобилей премиум-класса в России в первые пять месяцев 2019 года и на основе этих данных составили рейтинг самых популярных машин люксового сегмента.
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