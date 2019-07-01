Парад трамваев организуют в День московского транспорта
День московского транспорта, 13 июля, отметят парадом трамваев. Праздник состоится в парке «Зарядье», на ВДНХ, Чистопрудном бульваре, проспекте Академика Сахарова и Трубной площади.
Как уточняет портал мэра Москвы, площадки будут работать с 12:00 до 18:00. Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с историей развития городского транспорта.
Раритетные модели и современные трамваи проедут от улицы Шаболовки по Серпуховскому Валу, Даниловскому Валу, Дубининской и Новокузнецкой улицам, Большому Устьинскому мосту, Яузскому и Покровскому бульварам.
В парке «Зарядье» с 9 по 31 июля можно будет увидеть фотографии транспорта разных лет, а на Трубной площади все желающие смогут поучаствовать в квесте. Для посетителей выступят артисты проекта «Музыка в метро», которые исполнят джазовые и классические композиции.
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