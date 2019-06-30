Какие мероприятия стоит посетить москвичам в первую неделю июля

В середине лета москвичей ожидает насыщенная культурная жизнь. Горожане смогут посетить выставки, фестивали, экспериментальные спектакли, уникальные прогулки и увлекательные шоу. Словом, интересно провести свой досуг смогут не только юные жители столицы, но и парочки, студенты и другие активные граждане. «Вечерняя Москва» составила список самых интересных событий первой половины июля.

Любителям истории психологии стоит посетить фестиваль Мoscow Urban FEST, который стартует в «Зарядье» 4 июля в «Зарядье». Публике представят более 100 образовательных и культурных мероприятий. В этом году тема фестиваля — «Город/Внимание/Умвельт». Все шоу праздника помогут понять, почему мы все так по-разному видим столицу и почему город у каждого свой. Перед участниками мероприятия выступят эксперты-урбанисты,профессиональные психологи и историки. Для гостей проведут энергичные тренировки от FITMOST. Организаторы также советуют не пропустить совместный сеанс психотерапии от автора книги «Стресс в большом городе» Мазды Адли. На празднике также выступит американский психолог Колин Эллард и историк Петр Мазаев. Посетить фестиваль горожане смогут до 7 июля, вход свободный.

А те, кто увлекается авангардом и цирковым искусством в обязательном порядке стоит отправиться на ВДНХ 5 июля. Там откроется международный фестиваль искусств «Вдохновение».

Неравнодушных к такому виду транспорта, как автомобиль приглашают на открытие самого большого автомузея в России, которое состоится 7 июля. На фото Мария Савина Фото: Пелагия Замятина, "Вечерняя Москва"

В этот день на ВДНХ посетители смогут увидеть необычные представления театров со всего мира. В программе более 20 постановок, среди которых спектакль-инсталляция бельгийской компании FC Bergman «Земля Нод» в павильоне ЭКСПО, премьера Leonardo итальянского «театра чуда» NoGravity в обновленном Зеленом театре ВДНХ. Фестиваль готовит специальную премьеру — музыкальный спектакль «Свинарка и пастух», приуроченный к празднованию 80-летия ВДНХ. Команда молодых актеров, занятых в постановках Театра Наций, расскажет радостную историю о романтической любви и свои размышления о том, как обращаться с советской историей. Фестиваль будет работать до 21 июля.

Неравнодушных к такому виду транспорта, как автомобиль приглашают на открытие самого большого автомузея в России, которое состоится 7 июля. В центре города в творческом пространстве завода «Кристалл» будет выставлено свыше 70 уникальных транспортных средств, отражающих эволюцию мирового автомобилестроения. Каждая машина в музее — настоящая редкость, результат огромного труда коллекционеров и реставраторов. Среди экспонатов будет также представлен самый старый из коллекции.

А вот событие, которое с нетерпением ждут все модницы и модники столицы Concept Summer fest запланировано на 6 июля. На территории Гастрономического квартала «ДЕПО Лесная» пройдет фестиваль концептуальной моды и дизайна. В концептуальном фэшн-маркете примут участие 100 дизайнеров из 15 стран. Гости праздника смогут увидеть перформансы, прослушать лекции, оценить выступления музыкантов и диджеев, beauty и style-зоны, детские площадки, корнеры с органической косметикой и многое другое. Праздник начнется с 11:00 и продлится до 02:00.

А вот событие, которое с нетерпением ждут все модницы и модники столицы Concept Summer fest запланировано на 6 июля Фото: Наталья Феоктистова, "Вечерняя Москва"

Увлекающимся флористикой непременно нужно отправиться в парк искусств «Музеон». Там с 10 июля начнет свою работу VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show 2019, темой которого станет театр. Это главное событие в области ландшафтного дизайна в РФ, фактически неделя высокой моды садово-паркового искусства. Посетители культурного пространства смогут увидеть множество выставочных садов от лучших ландшафтных мастеров со всего мира. Впервые в истории фестиваля стартует проект «Дефиле садов» — коллаборация известных российских дизайнеров моды и мэтров ландшафтного искусства. Валентин Юдашкин, Алена Ахмадуллина, Игорь Гуляев, Вячеслав Зайцев и другие модельеры вместе с ландшафтными дизайнерами воплотят в жизнь изысканные и смелые творческие идеи. Конкурсные работы участников будет оценивать международное жюри. Стать участником фестиваль можно будет до 21 июля.

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