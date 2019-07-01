Если иммунитет выдержит удар: прививки, которых все боятся

В последние три-четыре года нелицеприятную статистику в сфере вакцинации добавили случаи осложнений после прививок от гриппа. Однако и прививаться от гриппа людей стало гораздо больше.

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко еще в 2015 году сказал, что вред от прививок несравнимо меньший, чем вред от самого гриппа. Вместе с тем антипрививочная компания как во многих странах Европы, так и в России не идет на спад, а только набирает обороты. Вполне понятно, что за таким запугиванием могут стоять определенные коммерческие и политические интересы. Здоровые граждане не нужны ни фармацевтическим компаниям, ни тем более внешним врагам.

В списке основных «зараз», от которых в России традиционно делают прививки детям с первых дней жизни, значатся такие, как: гепатит «В», туберкулез, столбняк, дифтерия, коклюш, полиомиелит, корь, краснуха, паротит, пневмококковая инфекция.

В «страшилках» о погибших детях, публикуемых на форумах антипрививочников, чаще всего упоминается вакцина АКДС. Можно сказать, что для маленького организма она становится первой серьезной закалкой, вакцинация проходит в три этапа — в 3, 4,5 и 6 месяцев.

— Чем более развита нервная система у ребенка, тем хуже он переносит эту вакцину. У малыша до года чувствительность нервной системы намного ниже, чем у взрослого человека. Поэтому откладывать прививку АКДС на более поздние сроки не рекомендуется, — объясняет врач-педиатр Евгения Капитонова. — АКДС сегодня считается одной из лучших вакцин для здоровых детей. Когда вводится цельноклеточная вакцина, иммунитет становится более выраженным. Но у детей с поражением центральной нервной системы эта прививка может вызвать серьезные осложнения, вплоть до летального исхода.

О том, какому ребенку прививки не принесут вреда, а какому они противопоказаны, безусловно должен знать врач. Профессионалу не нужны долгие часы обследования пациента, чтобы вынести окончательный вердикт. Нередко, изучая последствия от введения прививки, врачи сталкиваются еще с одним довольно распространенным явлением — недомоганием, вызванным определенным психоэмоциональным состоянием. Так, в одной из стран СНГ после вакцинации школьников против вируса папиллом в одном классе упали в обморок сразу две ученицы. Общеизвестно, что осложнения после введения этой вакцины бывают, но один случай на миллион доз.

По итогам работы специальной комиссии, в которую входили аллергологи, клиницисты, иммунологи, в том числе из московского НИИ вакцин и сыворотки имени Ильи Мечникова, причиной обмороков был назван психоэмоциональный стресс.

Похожая история произошла в одном из наших сибирских городков. Прививку от гриппа медики делали 12-летним подросткам. Буквально на глазах у них произошла цепная реакция, когда дети друг за другом стали краснеть и задыхаться. Ни у ко го из них в анализе крови не нашли какого-либо отклонения. Виной всему оказался опять психологический всплеск.

О страхе, вызванном чьей-то даже преднамеренной ложью, рассказывает Павел Садиков. Так получилось, что ему самому выпало наблюдать последствия распространения дифтерии в 1990-х годах.

— Моя знакомая работала в инфекционном отделении. Я видел, как люди умирали, задыхались и гнили заживо. В среде верующих распространена антипрививочная агитация. Молодых родителей, настроенных против прививок, много. Но ведь осложнения происходят в жизни даже после самых обыденных бытовых вещей. И листочком бумаги пораниться можно. Инфекция попадет в рану, и вот ты уже умираешь от сепсиса. Можно все довести до абсурда. Все нормальные миссионерские организации прививают своих сотрудников, выезжающих в другие страны, прежде всего в Африку, — делится опытом Павел Садиков.

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Наиболее защищенными, устойчивыми к инфекционным заболеваниям считаются люди, посвятившие себя спорту. Наблюдать за состоянием здоровья сразу нескольких футбольных команд приходится спортивному врачу Василию Лузанову. По его мнению, вакцинация требует индивидуального подхода к каждому человеку.

— Когда развалился Советский Союз, система вакцинации дала трещину. Охватить вакцинацией всех не было возможности. Прививки спортсмены, родившиеся в 1990-х, не делали. Обследование своим футболистам мы проводили и проводим полностью дважды в год. И все у них в норме. И за границу выезжали и выезжаем постоянно. Европу всю объехали, тьфу-тьфу, без проблем со здоровьем, — боится сглазить спортивный врач. Он уверен, что его подопечным защиту от инфекций помог выстроить спорт. — Во время занятий спортом организм мобилизуется на борьбу, настраивается на повышенную выносливость. Тело человека представляет собой аптеку, — рассуждает Василий Иванович.

Однако внукам своим сегодня он прививки делать не отказывается. Разумеется, только после того, как лично убедится в отменном здоровье. Никто из врачей не отрицает полезность закалки и спорта для повышения иммунитета человека. Но все это не заменит вакцинации. Особенно в первые дни человеческой жизни.

— Человечек из стерильного мира попадает в рассадник бактерий, — напоминает педиатр Евгения Капитонова. — Чтобы включить его иммунную систему, недостаточно только маминого накопленного иммунного опыта, который передается малышу еще в ее утробе и потом с молоком. Усилить иммунную защиту можно с помощью закаливания и массажа. Но только прививки станут надежным барьером.

Оглядываясь на непроходящие эпидемиологические угрозы, на фоне подъема антипрививочного движения депутаты уже планируют узаконить обязательную вакцинацию для всех.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ашот Григорьян, заведующий отделением рентгенхирургии Клинического госпиталя «Лапино»— «Мать И Дитя»:

— Вакцинация позволила уменьшить детскую смертность в несколько раз по всему миру. Коварству осложнений от прививок противостоит целый список не менее тяжелых осложнений, сопутствующих самых разным тяжелым инфекционным заболеваниям. Один из самых уязвимых органов, конечно, — сердце. Я считаю, что прививки необходимы, тем более для детей с заболеваниями сердца. После того как порок сердца скорригирован, прививку крайне важно делать для профилактики возможных осложнений, если у пациента разовьется какая-нибудь инфекция. Для сердца наиболее опасны возбудители ангины, скарлатины, вирус гриппа. Прочие инфекции опасны тоже, но опосредованно. Повышение температуры, гипертония приводят к изменению биохимических процессов в человеческом организме и к нежелательной перестройке работы его сердца. Мы всегда это стараемся объяснить молодым родителям.

А как у них

— В США вакцинация воспринимается как семейная традиция. Несмотря на то что движение антипрививочников зародилось здесь, большинство все-таки стремиться уколоться.

— В Японии детей вакцинируют с двухлетнего возраста. Все прививки они делят на обязательные и необязательные.

— В Турции всех прививают бесплатно, но принудительно.

— В Норвегии вакцинация — дело добровольное. Прививаются 90% населения.

— В Италии ребенка не примут ни в частный, ни в государственный детский сад без справки обо всех прививках. За несвоевременно сделанную прививку грозит штраф в 7500 евро.

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