Фильмы о современной столице представят на открытом форуме «Мой район»
С 4 по 6 июля в Гостином Дворе состоится первый открытый форум «Мой район». В программе мероприятия — более 30 кинопоказов, мастер-классов и концертов.
На форуме расскажут, какие мероприятия уже проходят в разных районах столицы и как горожане могут участвовать в их проведении.
Режиссеры обсудят, как говорить о городе на современном языке кино. Несколько фильмов о современной столице представят в альманахе «Москино. Коротко. 2017–2019».
В рамках форума 5 июля пройдет серия поединков молодых поэтов «Нам двадцать лет», посвященная памяти режиссера Марлена Хуциева. Участники будут читать стихи попарно. На закрытии мероприятия 6 июля с 19:00 до 21:00 выступят группа «Моральный кодекс» и Светлана Сурганова, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.
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