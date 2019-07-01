«Росконтроль» нашел кишечную палочку в ветчине известного бренда
В «Росконтроле» проверили ветчину торговых марок «Мясной дом Бородина», «Рублевский», «Велком», «Окраина», «Чернышихинские колбасы», «Мяснов/Черкизово», «Эколь».
Эксперты анализировали продукцию в целях подтверждения соответствия заявленному составу и безопасности товара. Внимание также обращалось на состав, консистенцию, запах, вкус, микробиологические показатели, содержание консервантов и токсичных элементов.
По итогам экспертизы лишь один бренд — «Окраина» — может быть рекомендован к покупке. Данная ветчина прошла испытания без замечаний.
Все остальные образцы были занесены в черный список за множественные нарушения. Большая часть образцов провалила тесты по маркировке и вкусовым свойствам, а два — «Чернышихинские колбасы» и «Эколь» — оказались и вовсе небезопасны. В них превышен общий уровень обсемененности мезофильной микрофлорой, причем в первом случае в 2,9 раза, а во втором — в 12. Более того, в «Чернышихинских колбасах» обнаружили бактерии группы кишечной палочки. Соответствующая информация приведена на сайте «Росконтроля».
Ранее на сайте «ВМ» сообщалось о том, что «Росконтроль» обнаружил нарушения в составе всех брендов куриного паштета.
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